Deri Ramadani

MuridJohnpaul77

Deri Ramadani
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 132%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
41
Negociações com lucro:
20 (48.78%)
Negociações com perda:
21 (51.22%)
Melhor negociação:
80.37 USD
Pior negociação:
-4.96 USD
Lucro bruto:
185.92 USD (18 909 pips)
Perda bruta:
-57.36 USD (5 441 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (125.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
125.99 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
1.35%
Depósito máximo carregado:
4.68%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
8.54
Negociações longas:
26 (63.41%)
Negociações curtas:
15 (36.59%)
Fator de lucro:
3.24
Valor esperado:
3.14 USD
Lucro médio:
9.30 USD
Perda média:
-2.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-15.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15.06 USD (5)
Crescimento mensal:
112.82%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.23 USD
Máximo:
15.06 USD (11.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.54% (15.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.80% (18.54 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 32
XAUUSD 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD -1
XAUUSD 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 416
XAUUSD 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +80.37 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +125.99 USD
Máxima perda consecutiva: -15.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
269 mais ...
Sem comentários
2025.12.26 00:59
Share of trading days is too low
2025.12.26 00:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 04:53
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 10.77% of days out of the 195 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MuridJohnpaul77
30 USD por mês
132%
0
0
USD
126
USD
13
0%
41
48%
1%
3.24
3.14
USD
15%
1:200
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.