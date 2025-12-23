- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
41
Negociações com lucro:
20 (48.78%)
Negociações com perda:
21 (51.22%)
Melhor negociação:
80.37 USD
Pior negociação:
-4.96 USD
Lucro bruto:
185.92 USD (18 909 pips)
Perda bruta:
-57.36 USD (5 441 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (125.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
125.99 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
1.35%
Depósito máximo carregado:
4.68%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
8.54
Negociações longas:
26 (63.41%)
Negociações curtas:
15 (36.59%)
Fator de lucro:
3.24
Valor esperado:
3.14 USD
Lucro médio:
9.30 USD
Perda média:
-2.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-15.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15.06 USD (5)
Crescimento mensal:
112.82%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.23 USD
Máximo:
15.06 USD (11.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.54% (15.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.80% (18.54 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|32
|XAUUSD
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|-1
|XAUUSD
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|416
|XAUUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +80.37 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +125.99 USD
Máxima perda consecutiva: -15.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
