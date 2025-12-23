- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
41
利益トレード:
20 (48.78%)
損失トレード:
21 (51.22%)
ベストトレード:
80.37 USD
最悪のトレード:
-4.96 USD
総利益:
185.92 USD (18 909 pips)
総損失:
-57.36 USD (5 441 pips)
最大連続の勝ち:
5 (125.99 USD)
最大連続利益:
125.99 USD (5)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
1.35%
最大入金額:
4.68%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
8.54
長いトレード:
26 (63.41%)
短いトレード:
15 (36.59%)
プロフィットファクター:
3.24
期待されたペイオフ:
3.14 USD
平均利益:
9.30 USD
平均損失:
-2.73 USD
最大連続の負け:
5 (-15.06 USD)
最大連続損失:
-15.06 USD (5)
月間成長:
112.82%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.23 USD
最大の:
15.06 USD (11.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.54% (15.06 USD)
エクイティによる:
14.80% (18.54 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|32
|XAUUSD
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|-1
|XAUUSD
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|416
|XAUUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +80.37 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +125.99 USD
最大連続損失: -15.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
レビューなし
