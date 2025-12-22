- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
334
Kârla kapanan işlemler:
172 (51.49%)
Zararla kapanan işlemler:
162 (48.50%)
En iyi işlem:
265.98 USD
En kötü işlem:
-28.02 USD
Brüt kâr:
1 637.91 USD (33 615 pips)
Brüt zarar:
-890.67 USD (20 588 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (484.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
484.24 USD (21)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
13.74%
Maks. mevduat yükü:
16.17%
En son işlem:
10 dakika önce
Hafta başına işlemler:
308
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
4.21
Alış işlemleri:
81 (24.25%)
Satış işlemleri:
253 (75.75%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
2.24 USD
Ortalama kâr:
9.52 USD
Ortalama zarar:
-5.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-66.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.85 USD (12)
Aylık büyüme:
83.89%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.24 USD
Maksimum:
177.46 USD (10.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.76% (177.46 USD)
Varlığa göre:
0.67% (7.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|334
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|747
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +265.98 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +484.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
Brasil
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
84%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
0%
334
51%
14%
1.83
2.24
USD
USD
11%
1:100