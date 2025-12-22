SinyallerBölümler
Marcelo Henriques Pinto

Tickmillcopytratder

Marcelo Henriques Pinto
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 84%
Tickmill-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
334
Kârla kapanan işlemler:
172 (51.49%)
Zararla kapanan işlemler:
162 (48.50%)
En iyi işlem:
265.98 USD
En kötü işlem:
-28.02 USD
Brüt kâr:
1 637.91 USD (33 615 pips)
Brüt zarar:
-890.67 USD (20 588 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (484.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
484.24 USD (21)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
13.74%
Maks. mevduat yükü:
16.17%
En son işlem:
10 dakika önce
Hafta başına işlemler:
308
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
4.21
Alış işlemleri:
81 (24.25%)
Satış işlemleri:
253 (75.75%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
2.24 USD
Ortalama kâr:
9.52 USD
Ortalama zarar:
-5.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-66.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.85 USD (12)
Aylık büyüme:
83.89%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.24 USD
Maksimum:
177.46 USD (10.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.76% (177.46 USD)
Varlığa göre:
0.67% (7.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 334
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 747
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 13K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +265.98 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +484.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
19 daha fazla...
Brasil
İnceleme yok
2025.12.22 22:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 22:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.