СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Tickmillcopytratder
Marcelo Henriques Pinto

Tickmillcopytratder

Marcelo Henriques Pinto
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -70%
Tickmill-Live
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
741
Прибыльных трейдов:
353 (47.63%)
Убыточных трейдов:
388 (52.36%)
Лучший трейд:
265.98 USD
Худший трейд:
-354.11 USD
Общая прибыль:
3 915.66 USD (85 803 pips)
Общий убыток:
-4 344.67 USD (103 027 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (484.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
484.24 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
32.63%
Макс. загрузка депозита:
244.71%
Последний трейд:
51 минута
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
-0.29
Длинных трейдов:
342 (46.15%)
Коротких трейдов:
399 (53.85%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.58 USD
Средняя прибыль:
11.09 USD
Средний убыток:
-11.20 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-121.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-692.11 USD (3)
Прирост в месяц:
-70.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
429.01 USD
Максимальная:
1 464.69 USD (74.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.05% (1 464.69 USD)
По эквити:
77.94% (722.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 741
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -429
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +265.98 USD
Худший трейд: -354 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +484.24 USD
Макс. убыток в серии: -121.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 973
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
еще 19...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Brasil
Нет отзывов
2026.01.13 10:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 08:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.12 03:17
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 01:17
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 00:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 22:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 01:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 14:53
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 03:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 19:02
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.02 18:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 18:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 17:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tickmillcopytratder
30 USD в месяц
-70%
0
0
USD
235
USD
5
0%
741
47%
33%
0.90
-0.58
USD
87%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.