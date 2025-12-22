- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
741
Прибыльных трейдов:
353 (47.63%)
Убыточных трейдов:
388 (52.36%)
Лучший трейд:
265.98 USD
Худший трейд:
-354.11 USD
Общая прибыль:
3 915.66 USD (85 803 pips)
Общий убыток:
-4 344.67 USD (103 027 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (484.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
484.24 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
32.63%
Макс. загрузка депозита:
244.71%
Последний трейд:
51 минута
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
-0.29
Длинных трейдов:
342 (46.15%)
Коротких трейдов:
399 (53.85%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.58 USD
Средняя прибыль:
11.09 USD
Средний убыток:
-11.20 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-121.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-692.11 USD (3)
Прирост в месяц:
-70.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
429.01 USD
Максимальная:
1 464.69 USD (74.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.05% (1 464.69 USD)
По эквити:
77.94% (722.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|741
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-429
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +265.98 USD
Худший трейд: -354 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +484.24 USD
Макс. убыток в серии: -121.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 973
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
