- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
338
Profit Trade:
174 (51.47%)
Loss Trade:
164 (48.52%)
Best Trade:
265.98 USD
Worst Trade:
-28.02 USD
Profitto lordo:
1 638.95 USD (33 639 pips)
Perdita lorda:
-891.47 USD (20 607 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (484.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
484.24 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
19.76%
Massimo carico di deposito:
16.17%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
312
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
4.21
Long Trade:
81 (23.96%)
Short Trade:
257 (76.04%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
2.21 USD
Profitto medio:
9.42 USD
Perdita media:
-5.44 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-66.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.85 USD (12)
Crescita mensile:
83.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.24 USD
Massimale:
177.46 USD (10.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.76% (177.46 USD)
Per equità:
0.67% (7.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|338
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|747
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +265.98 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +484.24 USD
Massima perdita consecutiva: -66.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
19 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Brasil
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
84%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
0%
338
51%
20%
1.83
2.21
USD
USD
11%
1:100