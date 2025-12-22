- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
741
盈利交易:
353 (47.63%)
亏损交易:
388 (52.36%)
最好交易:
265.98 USD
最差交易:
-354.11 USD
毛利:
3 915.66 USD (85 803 pips)
毛利亏损:
-4 344.67 USD (103 027 pips)
最大连续赢利:
21 (484.24 USD)
最大连续盈利:
484.24 USD (21)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
32.63%
最大入金加载:
244.71%
最近交易:
32 几分钟前
每周交易:
13
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
-0.29
长期交易:
342 (46.15%)
短期交易:
399 (53.85%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.58 USD
平均利润:
11.09 USD
平均损失:
-11.20 USD
最大连续失误:
16 (-121.60 USD)
最大连续亏损:
-692.11 USD (3)
每月增长:
-70.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
429.01 USD
最大值:
1 464.69 USD (74.80%)
相对跌幅:
结余:
87.05% (1 464.69 USD)
净值:
77.94% (722.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|741
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-429
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +265.98 USD
最差交易: -354 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +484.24 USD
最大连续亏损: -121.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 973
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
Brasil
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-70%
0
0
USD
USD
235
USD
USD
5
0%
741
47%
33%
0.90
-0.58
USD
USD
87%
1:100