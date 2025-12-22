信号部分
Marcelo Henriques Pinto

Tickmillcopytratder

Marcelo Henriques Pinto
0条评论
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -70%
Tickmill-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
741
盈利交易:
353 (47.63%)
亏损交易:
388 (52.36%)
最好交易:
265.98 USD
最差交易:
-354.11 USD
毛利:
3 915.66 USD (85 803 pips)
毛利亏损:
-4 344.67 USD (103 027 pips)
最大连续赢利:
21 (484.24 USD)
最大连续盈利:
484.24 USD (21)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
32.63%
最大入金加载:
244.71%
最近交易:
32 几分钟前
每周交易:
13
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
-0.29
长期交易:
342 (46.15%)
短期交易:
399 (53.85%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.58 USD
平均利润:
11.09 USD
平均损失:
-11.20 USD
最大连续失误:
16 (-121.60 USD)
最大连续亏损:
-692.11 USD (3)
每月增长:
-70.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
429.01 USD
最大值:
1 464.69 USD (74.80%)
相对跌幅:
结余:
87.05% (1 464.69 USD)
净值:
77.94% (722.88 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 741
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -429
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +265.98 USD
最差交易: -354 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +484.24 USD
最大连续亏损: -121.60 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 973
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
19 更多...
Brasil
没有评论
2026.01.13 10:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 08:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.12 03:17
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 01:17
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 00:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 22:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 01:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 14:53
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 03:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 19:02
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.02 18:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 18:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 17:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
