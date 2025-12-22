シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Tickmillcopytratder
Marcelo Henriques Pinto

Tickmillcopytratder

Marcelo Henriques Pinto
レビュー0件
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -70%
Tickmill-Live
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
741
利益トレード:
353 (47.63%)
損失トレード:
388 (52.36%)
ベストトレード:
265.98 USD
最悪のトレード:
-354.11 USD
総利益:
3 915.66 USD (85 803 pips)
総損失:
-4 344.67 USD (103 027 pips)
最大連続の勝ち:
21 (484.24 USD)
最大連続利益:
484.24 USD (21)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
32.63%
最大入金額:
244.71%
最近のトレード:
45 分前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
-0.29
長いトレード:
342 (46.15%)
短いトレード:
399 (53.85%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-0.58 USD
平均利益:
11.09 USD
平均損失:
-11.20 USD
最大連続の負け:
16 (-121.60 USD)
最大連続損失:
-692.11 USD (3)
月間成長:
-70.11%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
429.01 USD
最大の:
1 464.69 USD (74.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
87.05% (1 464.69 USD)
エクイティによる:
77.94% (722.88 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 741
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -429
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +265.98 USD
最悪のトレード: -354 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +484.24 USD
最大連続損失: -121.60 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 973
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
19 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Brasil
レビューなし
2026.01.13 10:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 08:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.12 03:17
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 01:17
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 00:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 22:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 01:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 14:53
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 03:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 19:02
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.02 18:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 18:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 17:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Tickmillcopytratder
30 USD/月
-70%
0
0
USD
235
USD
5
0%
741
47%
33%
0.90
-0.58
USD
87%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください