- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
741
利益トレード:
353 (47.63%)
損失トレード:
388 (52.36%)
ベストトレード:
265.98 USD
最悪のトレード:
-354.11 USD
総利益:
3 915.66 USD (85 803 pips)
総損失:
-4 344.67 USD (103 027 pips)
最大連続の勝ち:
21 (484.24 USD)
最大連続利益:
484.24 USD (21)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
32.63%
最大入金額:
244.71%
最近のトレード:
45 分前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
-0.29
長いトレード:
342 (46.15%)
短いトレード:
399 (53.85%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-0.58 USD
平均利益:
11.09 USD
平均損失:
-11.20 USD
最大連続の負け:
16 (-121.60 USD)
最大連続損失:
-692.11 USD (3)
月間成長:
-70.11%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
429.01 USD
最大の:
1 464.69 USD (74.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
87.05% (1 464.69 USD)
エクイティによる:
77.94% (722.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|741
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-429
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +265.98 USD
最悪のトレード: -354 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +484.24 USD
最大連続損失: -121.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 973
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
Brasil
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-70%
0
0
USD
USD
235
USD
USD
5
0%
741
47%
33%
0.90
-0.58
USD
USD
87%
1:100