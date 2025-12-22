SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Tickmillcopytratder
Marcelo Henriques Pinto

Tickmillcopytratder

Marcelo Henriques Pinto
0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -70%
Tickmill-Live
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
741
Negociações com lucro:
353 (47.63%)
Negociações com perda:
388 (52.36%)
Melhor negociação:
265.98 USD
Pior negociação:
-354.11 USD
Lucro bruto:
3 915.66 USD (85 803 pips)
Perda bruta:
-4 344.67 USD (103 027 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (484.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
484.24 USD (21)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
32.63%
Depósito máximo carregado:
244.71%
Último negócio:
28 minutos atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
-0.29
Negociações longas:
342 (46.15%)
Negociações curtas:
399 (53.85%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-0.58 USD
Lucro médio:
11.09 USD
Perda média:
-11.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-121.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-692.11 USD (3)
Crescimento mensal:
-70.11%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
429.01 USD
Máximo:
1 464.69 USD (74.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
87.05% (1 464.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
77.94% (722.88 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 741
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -429
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +265.98 USD
Pior negociação: -354 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +484.24 USD
Máxima perda consecutiva: -121.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 973
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
19 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Brasil
Sem comentários
2026.01.13 10:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 08:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.12 03:17
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 01:17
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 00:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 22:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 01:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 14:53
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 03:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 19:02
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.02 18:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 18:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 17:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Tickmillcopytratder
30 USD por mês
-70%
0
0
USD
235
USD
5
0%
741
47%
33%
0.90
-0.58
USD
87%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.