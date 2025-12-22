- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
741
Negociações com lucro:
353 (47.63%)
Negociações com perda:
388 (52.36%)
Melhor negociação:
265.98 USD
Pior negociação:
-354.11 USD
Lucro bruto:
3 915.66 USD (85 803 pips)
Perda bruta:
-4 344.67 USD (103 027 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (484.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
484.24 USD (21)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
32.63%
Depósito máximo carregado:
244.71%
Último negócio:
28 minutos atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
-0.29
Negociações longas:
342 (46.15%)
Negociações curtas:
399 (53.85%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-0.58 USD
Lucro médio:
11.09 USD
Perda média:
-11.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-121.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-692.11 USD (3)
Crescimento mensal:
-70.11%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
429.01 USD
Máximo:
1 464.69 USD (74.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
87.05% (1 464.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
77.94% (722.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|741
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-429
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +265.98 USD
Pior negociação: -354 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +484.24 USD
Máxima perda consecutiva: -121.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 973
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
19 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Brasil
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-70%
0
0
USD
USD
235
USD
USD
5
0%
741
47%
33%
0.90
-0.58
USD
USD
87%
1:100