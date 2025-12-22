SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Tickmillcopytratder
Marcelo Henriques Pinto

Tickmillcopytratder

Marcelo Henriques Pinto
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -70%
Tickmill-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
741
Gewinntrades:
353 (47.63%)
Verlusttrades:
388 (52.36%)
Bester Trade:
265.98 USD
Schlechtester Trade:
-354.11 USD
Bruttoprofit:
3 915.66 USD (85 803 pips)
Bruttoverlust:
-4 344.67 USD (103 027 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (484.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
484.24 USD (21)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
32.63%
Max deposit load:
244.71%
Letzter Trade:
42 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
25 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.29
Long-Positionen:
342 (46.15%)
Short-Positionen:
399 (53.85%)
Profit-Faktor:
0.90
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-121.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-692.11 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-70.11%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
429.01 USD
Maximaler:
1 464.69 USD (74.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
87.05% (1 464.69 USD)
Kapital:
77.94% (722.88 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 741
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -429
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 973
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
noch 19 ...
Brasil
Keine Bewertungen
2026.01.13 10:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 08:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.12 03:17
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 01:17
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 00:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 22:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 01:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 14:53
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 03:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 19:02
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.02 18:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 18:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 17:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Tickmillcopytratder
30 USD pro Monat
-70%
0
0
USD
235
USD
5
0%
741
47%
33%
0.90
-0.58
USD
87%
1:100
