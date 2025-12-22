SeñalesSecciones
Marcelo Henriques Pinto

Tickmillcopytratder

Marcelo Henriques Pinto
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -1%
Tickmill-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
721
Transacciones Rentables:
339 (47.01%)
Transacciones Irrentables:
382 (52.98%)
Mejor transacción:
265.98 USD
Peor transacción:
-84.84 USD
Beneficio Bruto:
3 428.53 USD (73 479 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 297.55 USD (71 278 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (484.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
484.24 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
10.04%
Carga máxima del depósito:
93.48%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
323
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
0.14
Transacciones Largas:
327 (45.35%)
Transacciones Cortas:
394 (54.65%)
Factor de Beneficio:
1.04
Beneficio Esperado:
0.18 USD
Beneficio medio:
10.11 USD
Pérdidas medias:
-8.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-121.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-248.15 USD (12)
Crecimiento al mes:
-1.29%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
36.24 USD
Máxima:
904.70 USD (46.20%)
Reducción relativa:
De balance:
57.24% (904.70 USD)
De fondos:
22.96% (258.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 721
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 131
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +265.98 USD
Peor transacción: -85 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +484.24 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -121.60 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
otros 19...
Brasil
No hay comentarios
2026.01.02 19:02
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.02 18:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 18:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 17:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 17:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 00:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 00:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 22:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 22:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
