Irfan Fauzi

LEST GO 2026

Irfan Fauzi
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
133
Kârla kapanan işlemler:
47 (35.33%)
Zararla kapanan işlemler:
86 (64.66%)
En iyi işlem:
118.40 USD
En kötü işlem:
-88.60 USD
Brüt kâr:
2 748.73 USD (267 440 pips)
Brüt zarar:
-2 530.11 USD (586 389 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (454.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 294.20 USD (23)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
1.84%
Maks. mevduat yükü:
61.13%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
133
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
0.09
Alış işlemleri:
48 (36.09%)
Satış işlemleri:
85 (63.91%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
1.64 USD
Ortalama kâr:
58.48 USD
Ortalama zarar:
-29.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
85 (-2 378.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 378.56 USD (85)
Aylık büyüme:
2.19%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 075.58 USD
Maksimum:
2 452.62 USD (23.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.32% (2 420.42 USD)
Varlığa göre:
10.66% (1 101.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 133
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 219
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -319K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +118.40 USD
En kötü işlem: -89 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 85
Maksimum ardışık kâr: +454.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 378.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.