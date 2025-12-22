- Прирост
Всего трейдов:
327
Прибыльных трейдов:
146 (44.64%)
Убыточных трейдов:
181 (55.35%)
Лучший трейд:
506.00 USD
Худший трейд:
-286.00 USD
Общая прибыль:
8 555.19 USD (548 428 pips)
Общий убыток:
-18 528.84 USD (1 377 465 pips)
Макс. серия выигрышей:
74 (4 228.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 228.12 USD (74)
Коэффициент Шарпа:
-0.20
Торговая активность:
3.23%
Макс. загрузка депозита:
177.25%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
327
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
-0.65
Длинных трейдов:
232 (70.95%)
Коротких трейдов:
95 (29.05%)
Профит фактор:
0.46
Мат. ожидание:
-30.50 USD
Средняя прибыль:
58.60 USD
Средний убыток:
-102.37 USD
Макс. серия проигрышей:
85 (-2 378.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-14 380.62 USD (78)
Прирост в месяц:
-99.74%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 973.65 USD
Максимальная:
15 308.50 USD (99.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.83% (15 351.90 USD)
По эквити:
42.45% (98.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|325
|XAGUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-11K
|XAGUSD
|799
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-830K
|XAGUSD
|802
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +506.00 USD
Худший трейд: -286 USD
Макс. серия выигрышей: 74
Макс. серия проигрышей: 78
Макс. прибыль в серии: +4 228.12 USD
Макс. убыток в серии: -2 378.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
