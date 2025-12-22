СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / LEST GO 2026
Irfan Fauzi

LEST GO 2026

Irfan Fauzi
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -100%
EGlobalTrade-Classic
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
327
Прибыльных трейдов:
146 (44.64%)
Убыточных трейдов:
181 (55.35%)
Лучший трейд:
506.00 USD
Худший трейд:
-286.00 USD
Общая прибыль:
8 555.19 USD (548 428 pips)
Общий убыток:
-18 528.84 USD (1 377 465 pips)
Макс. серия выигрышей:
74 (4 228.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 228.12 USD (74)
Коэффициент Шарпа:
-0.20
Торговая активность:
3.23%
Макс. загрузка депозита:
177.25%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
327
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
-0.65
Длинных трейдов:
232 (70.95%)
Коротких трейдов:
95 (29.05%)
Профит фактор:
0.46
Мат. ожидание:
-30.50 USD
Средняя прибыль:
58.60 USD
Средний убыток:
-102.37 USD
Макс. серия проигрышей:
85 (-2 378.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-14 380.62 USD (78)
Прирост в месяц:
-99.74%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 973.65 USD
Максимальная:
15 308.50 USD (99.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.83% (15 351.90 USD)
По эквити:
42.45% (98.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 325
XAGUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -11K
XAGUSD 799
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -830K
XAGUSD 802
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +506.00 USD
Худший трейд: -286 USD
Макс. серия выигрышей: 74
Макс. серия проигрышей: 78
Макс. прибыль в серии: +4 228.12 USD
Макс. убыток в серии: -2 378.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.29 07:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 19:08
Share of trading days is too low
2025.12.23 19:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 19:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 19:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 19:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 18:05
Share of trading days is too low
2025.12.23 18:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 18:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 18:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 17:05
Share of trading days is too low
2025.12.23 17:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 17:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 17:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Share of trading days is too low
2025.12.23 16:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 16:05
High risk of negative slippage when copying deals
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LEST GO 2026
30 USD в месяц
-100%
0
0
USD
26
USD
1
0%
327
44%
3%
0.46
-30.50
USD
100%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.