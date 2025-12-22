SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / LEST GO 2026
Irfan Fauzi

LEST GO 2026

Irfan Fauzi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -88%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
319
Gewinntrades:
146 (45.76%)
Verlusttrades:
173 (54.23%)
Bester Trade:
506.00 USD
Schlechtester Trade:
-286.00 USD
Bruttoprofit:
8 555.19 USD (548 428 pips)
Bruttoverlust:
-17 394.50 USD (1 321 310 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
74 (4 228.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 228.12 USD (74)
Sharpe Ratio:
-0.23
Trading-Aktivität:
1.84%
Max deposit load:
177.25%
Letzter Trade:
58 Minuten
Trades pro Woche:
319
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.61
Long-Positionen:
225 (70.53%)
Short-Positionen:
94 (29.47%)
Profit-Faktor:
0.49
Mathematische Gewinnerwartung:
-27.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
58.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-100.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
85 (-2 378.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14 380.62 USD (78)
Wachstum pro Monat :
-88.39%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9 117.17 USD
Maximaler:
14 452.02 USD (94.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
94.22% (14 489.82 USD)
Kapital:
32.69% (4 997.22 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 317
XAGUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -9.6K
XAGUSD 799
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -774K
XAGUSD 802
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +506.00 USD
Schlechtester Trade: -286 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 74
Max. aufeinandergehende Verluste: 78
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 228.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 378.56 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EGlobalTrade-Classic" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.29 07:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 19:08
Share of trading days is too low
2025.12.23 19:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 19:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 19:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 19:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 18:05
Share of trading days is too low
2025.12.23 18:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 18:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 18:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 17:05
Share of trading days is too low
2025.12.23 17:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 17:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 17:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Share of trading days is too low
2025.12.23 16:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 16:05
High risk of negative slippage when copying deals
