- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
319
Gewinntrades:
146 (45.76%)
Verlusttrades:
173 (54.23%)
Bester Trade:
506.00 USD
Schlechtester Trade:
-286.00 USD
Bruttoprofit:
8 555.19 USD (548 428 pips)
Bruttoverlust:
-17 394.50 USD (1 321 310 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
74 (4 228.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 228.12 USD (74)
Sharpe Ratio:
-0.23
Trading-Aktivität:
1.84%
Max deposit load:
177.25%
Letzter Trade:
58 Minuten
Trades pro Woche:
319
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.61
Long-Positionen:
225 (70.53%)
Short-Positionen:
94 (29.47%)
Profit-Faktor:
0.49
Mathematische Gewinnerwartung:
-27.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
58.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-100.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
85 (-2 378.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14 380.62 USD (78)
Wachstum pro Monat :
-88.39%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9 117.17 USD
Maximaler:
14 452.02 USD (94.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
94.22% (14 489.82 USD)
Kapital:
32.69% (4 997.22 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|317
|XAGUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-9.6K
|XAGUSD
|799
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-774K
|XAGUSD
|802
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +506.00 USD
Schlechtester Trade: -286 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 74
Max. aufeinandergehende Verluste: 78
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 228.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 378.56 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EGlobalTrade-Classic" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
Keine Bewertungen
