Sinais / MetaTrader 5 / LEST GO 2026
Irfan Fauzi

LEST GO 2026

Irfan Fauzi
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 11%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
145
Negociações com lucro:
55 (37.93%)
Negociações com perda:
90 (62.07%)
Melhor negociação:
506.00 USD
Pior negociação:
-88.60 USD
Lucro bruto:
3 802.94 USD (287 826 pips)
Perda bruta:
-2 669.66 USD (594 720 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (454.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 294.20 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
1.84%
Depósito máximo carregado:
61.13%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
145
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
0.46
Negociações longas:
51 (35.17%)
Negociações curtas:
94 (64.83%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
7.82 USD
Lucro médio:
69.14 USD
Perda média:
-29.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
85 (-2 378.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 378.56 USD (85)
Crescimento mensal:
11.33%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 075.58 USD
Máximo:
2 452.62 USD (23.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.32% (2 420.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.66% (1 101.24 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 143
XAGUSD 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 334
XAGUSD 799
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -308K
XAGUSD 802
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +506.00 USD
Pior negociação: -89 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 85
Máximo lucro consecutivo: +454.53 USD
Máxima perda consecutiva: -2 378.56 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EGlobalTrade-Classic" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Sem comentários
2025.12.23 19:08
Share of trading days is too low
Share of days for 80% of trades is too low
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 18:05
Share of trading days is too low
Share of days for 80% of trades is too low
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 17:05
Share of trading days is too low
Share of days for 80% of trades is too low
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Share of trading days is too low
Share of days for 80% of trades is too low
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 15:02
Share of trading days is too low
