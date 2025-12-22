- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
145
Negociações com lucro:
55 (37.93%)
Negociações com perda:
90 (62.07%)
Melhor negociação:
506.00 USD
Pior negociação:
-88.60 USD
Lucro bruto:
3 802.94 USD (287 826 pips)
Perda bruta:
-2 669.66 USD (594 720 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (454.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 294.20 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
1.84%
Depósito máximo carregado:
61.13%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
145
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
0.46
Negociações longas:
51 (35.17%)
Negociações curtas:
94 (64.83%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
7.82 USD
Lucro médio:
69.14 USD
Perda média:
-29.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
85 (-2 378.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 378.56 USD (85)
Crescimento mensal:
11.33%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 075.58 USD
Máximo:
2 452.62 USD (23.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.32% (2 420.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.66% (1 101.24 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|143
|XAGUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|334
|XAGUSD
|799
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-308K
|XAGUSD
|802
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +506.00 USD
Pior negociação: -89 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 85
Máximo lucro consecutivo: +454.53 USD
Máxima perda consecutiva: -2 378.56 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EGlobalTrade-Classic" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
11%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
1
0%
145
37%
2%
1.42
7.82
USD
USD
23%
1:500