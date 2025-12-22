- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
133
Profit Trade:
47 (35.33%)
Loss Trade:
86 (64.66%)
Best Trade:
118.40 USD
Worst Trade:
-88.60 USD
Profitto lordo:
2 748.73 USD (267 440 pips)
Perdita lorda:
-2 530.11 USD (586 389 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (454.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 294.20 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
1.84%
Massimo carico di deposito:
61.13%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
133
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
0.09
Long Trade:
48 (36.09%)
Short Trade:
85 (63.91%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
1.64 USD
Profitto medio:
58.48 USD
Perdita media:
-29.42 USD
Massime perdite consecutive:
85 (-2 378.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 378.56 USD (85)
Crescita mensile:
2.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 075.58 USD
Massimale:
2 452.62 USD (23.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.32% (2 420.42 USD)
Per equità:
10.66% (1 101.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|133
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|219
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-319K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +118.40 USD
Worst Trade: -89 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 85
Massimo profitto consecutivo: +454.53 USD
Massima perdita consecutiva: -2 378.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
0%
133
35%
2%
1.08
1.64
USD
USD
23%
1:500