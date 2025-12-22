- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
145
利益トレード:
55 (37.93%)
損失トレード:
90 (62.07%)
ベストトレード:
506.00 USD
最悪のトレード:
-88.60 USD
総利益:
3 802.94 USD (287 826 pips)
総損失:
-2 669.66 USD (594 720 pips)
最大連続の勝ち:
24 (454.53 USD)
最大連続利益:
2 294.20 USD (23)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
1.84%
最大入金額:
61.13%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
145
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
0.46
長いトレード:
51 (35.17%)
短いトレード:
94 (64.83%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
7.82 USD
平均利益:
69.14 USD
平均損失:
-29.66 USD
最大連続の負け:
85 (-2 378.56 USD)
最大連続損失:
-2 378.56 USD (85)
月間成長:
11.33%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 075.58 USD
最大の:
2 452.62 USD (23.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.32% (2 420.42 USD)
エクイティによる:
10.66% (1 101.24 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|143
|XAGUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|334
|XAGUSD
|799
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-308K
|XAGUSD
|802
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +506.00 USD
最悪のトレード: -89 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 85
最大連続利益: +454.53 USD
最大連続損失: -2 378.56 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EGlobalTrade-Classic"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
レビューなし
