Total de Trades:
145
Transacciones Rentables:
55 (37.93%)
Transacciones Irrentables:
90 (62.07%)
Mejor transacción:
506.00 USD
Peor transacción:
-88.60 USD
Beneficio Bruto:
3 802.94 USD (287 826 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 669.66 USD (594 720 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (454.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 294.20 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
1.84%
Carga máxima del depósito:
61.13%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
145
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
0.46
Transacciones Largas:
51 (35.17%)
Transacciones Cortas:
94 (64.83%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
7.82 USD
Beneficio medio:
69.14 USD
Pérdidas medias:
-29.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
85 (-2 378.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 378.56 USD (85)
Crecimiento al mes:
11.33%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 075.58 USD
Máxima:
2 452.62 USD (23.64%)
Reducción relativa:
De balance:
23.32% (2 420.42 USD)
De fondos:
10.66% (1 101.24 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|143
|XAGUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|334
|XAGUSD
|799
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-308K
|XAGUSD
|802
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EGlobalTrade-Classic" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
11%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
1
0%
145
37%
2%
1.42
7.82
USD
USD
23%
1:500