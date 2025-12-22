SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / LEST GO 2026
Irfan Fauzi

LEST GO 2026

Irfan Fauzi
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 11%
EGlobalTrade-Classic
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
145
Transacciones Rentables:
55 (37.93%)
Transacciones Irrentables:
90 (62.07%)
Mejor transacción:
506.00 USD
Peor transacción:
-88.60 USD
Beneficio Bruto:
3 802.94 USD (287 826 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 669.66 USD (594 720 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (454.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 294.20 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
1.84%
Carga máxima del depósito:
61.13%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
145
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
0.46
Transacciones Largas:
51 (35.17%)
Transacciones Cortas:
94 (64.83%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
7.82 USD
Beneficio medio:
69.14 USD
Pérdidas medias:
-29.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
85 (-2 378.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 378.56 USD (85)
Crecimiento al mes:
11.33%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 075.58 USD
Máxima:
2 452.62 USD (23.64%)
Reducción relativa:
De balance:
23.32% (2 420.42 USD)
De fondos:
10.66% (1 101.24 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 143
XAGUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 334
XAGUSD 799
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -308K
XAGUSD 802
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +506.00 USD
Peor transacción: -89 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 85
Beneficio máximo consecutivo: +454.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 378.56 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EGlobalTrade-Classic" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.23 19:08
Share of trading days is too low
2025.12.23 19:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 19:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 19:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 19:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 18:05
Share of trading days is too low
2025.12.23 18:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 18:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 18:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 17:05
Share of trading days is too low
2025.12.23 17:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 17:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 17:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Share of trading days is too low
2025.12.23 16:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 16:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 15:02
Share of trading days is too low
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
LEST GO 2026
30 USD al mes
11%
0
0
USD
11K
USD
1
0%
145
37%
2%
1.42
7.82
USD
23%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.