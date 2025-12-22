SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / LEST GO 2026
Irfan Fauzi

LEST GO 2026

Irfan Fauzi
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
133
Bénéfice trades:
47 (35.33%)
Perte trades:
86 (64.66%)
Meilleure transaction:
118.40 USD
Pire transaction:
-88.60 USD
Bénéfice brut:
2 748.73 USD (267 440 pips)
Perte brute:
-2 530.11 USD (586 389 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (454.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 294.20 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
1.84%
Charge de dépôt maximale:
61.13%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
133
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
0.09
Longs trades:
48 (36.09%)
Courts trades:
85 (63.91%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
1.64 USD
Bénéfice moyen:
58.48 USD
Perte moyenne:
-29.42 USD
Pertes consécutives maximales:
85 (-2 378.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 378.56 USD (85)
Croissance mensuelle:
2.19%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 075.58 USD
Maximal:
2 452.62 USD (23.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.32% (2 420.42 USD)
Par fonds propres:
10.66% (1 101.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 133
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 219
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -319K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +118.40 USD
Pire transaction: -89 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 85
Bénéfice consécutif maximal: +454.53 USD
Perte consécutive maximale: -2 378.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EGlobalTrade-Classic" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Aucun avis
2025.12.23 19:08
Share of trading days is too low
2025.12.23 19:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 19:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 19:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 19:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 18:05
Share of trading days is too low
2025.12.23 18:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 18:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 18:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 17:05
Share of trading days is too low
2025.12.23 17:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 17:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 17:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Share of trading days is too low
2025.12.23 16:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 16:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 15:02
Share of trading days is too low
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.