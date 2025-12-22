SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GOLD ALFA PRO
Bhopal Singh Mehara

GOLD ALFA PRO

Bhopal Singh Mehara
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 499 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
XelansMarkets-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 007
Kârla kapanan işlemler:
556 (55.21%)
Zararla kapanan işlemler:
451 (44.79%)
En iyi işlem:
367.16 USD
En kötü işlem:
-360.58 USD
Brüt kâr:
22 418.41 USD (1 399 372 pips)
Brüt zarar:
-17 423.56 USD (87 284 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (366.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
427.55 USD (2)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
1.71%
Maks. mevduat yükü:
30.02%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
4.55
Alış işlemleri:
534 (53.03%)
Satış işlemleri:
473 (46.97%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
4.96 USD
Ortalama kâr:
40.32 USD
Ortalama zarar:
-38.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-92.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-664.70 USD (3)
Aylık büyüme:
36.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
59.53 USD
Maksimum:
1 097.59 USD (31.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.07% (1 097.59 USD)
Varlığa göre:
13.02% (215.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.p 960
XAUUSD.s 40
XAGUSD.p 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.p 4.8K
XAUUSD.s -280
XAGUSD.p 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.p 20K
XAUUSD.s -1.7K
XAGUSD.p 10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +367.16 USD
En kötü işlem: -361 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +366.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -92.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XelansMarkets-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

USE HFT BROKER FOR THIS TRADING.
İnceleme yok
2026.01.19 11:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.19 11:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.19 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.19 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.01 12:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 12:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 12:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 12:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 12:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 12:38
A large drawdown may occur on the account again
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.