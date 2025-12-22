- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
1 007
盈利交易:
556 (55.21%)
亏损交易:
451 (44.79%)
最好交易:
367.16 USD
最差交易:
-360.58 USD
毛利:
22 418.41 USD (1 399 372 pips)
毛利亏损:
-17 423.56 USD (87 284 pips)
最大连续赢利:
15 (366.69 USD)
最大连续盈利:
427.55 USD (2)
夏普比率:
0.08
交易活动:
1.71%
最大入金加载:
30.02%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
4.55
长期交易:
534 (53.03%)
短期交易:
473 (46.97%)
利润因子:
1.29
预期回报:
4.96 USD
平均利润:
40.32 USD
平均损失:
-38.63 USD
最大连续失误:
6 (-92.52 USD)
最大连续亏损:
-664.70 USD (3)
每月增长:
36.82%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
59.53 USD
最大值:
1 097.59 USD (31.77%)
相对跌幅:
结余:
74.07% (1 097.59 USD)
净值:
13.02% (215.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|960
|XAUUSD.s
|40
|XAGUSD.p
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.p
|4.8K
|XAUUSD.s
|-280
|XAGUSD.p
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.p
|20K
|XAUUSD.s
|-1.7K
|XAGUSD.p
|10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +367.16 USD
最差交易: -361 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +366.69 USD
最大连续亏损: -92.52 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XelansMarkets-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
USE HFT BROKER FOR THIS TRADING.
没有评论
