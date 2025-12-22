- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
1 007
이익 거래:
556 (55.21%)
손실 거래:
451 (44.79%)
최고의 거래:
367.16 USD
최악의 거래:
-360.58 USD
총 수익:
22 418.41 USD (1 399 372 pips)
총 손실:
-17 423.56 USD (87 284 pips)
연속 최대 이익:
15 (366.69 USD)
연속 최대 이익:
427.55 USD (2)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
1.71%
최대 입금량:
30.02%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
7 분
회복 요인:
4.55
롱(주식매수):
534 (53.03%)
숏(주식차입매도):
473 (46.97%)
수익 요인:
1.29
기대수익:
4.96 USD
평균 이익:
40.32 USD
평균 손실:
-38.63 USD
연속 최대 손실:
6 (-92.52 USD)
연속 최대 손실:
-664.70 USD (3)
월별 성장률:
36.82%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
59.53 USD
최대한의:
1 097.59 USD (31.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
74.07% (1 097.59 USD)
자본금별:
13.02% (215.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|960
|XAUUSD.s
|40
|XAGUSD.p
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.p
|4.8K
|XAUUSD.s
|-280
|XAGUSD.p
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.p
|20K
|XAUUSD.s
|-1.7K
|XAGUSD.p
|10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +367.16 USD
최악의 거래: -361 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +366.69 USD
연속 최대 손실: -92.52 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XelansMarkets-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
USE HFT BROKER FOR THIS TRADING.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 499 USD
-3%
0
0
USD
USD
98
USD
USD
6
0%
1 007
55%
2%
1.28
4.96
USD
USD
74%
1:500