- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 007
利益トレード:
556 (55.21%)
損失トレード:
451 (44.79%)
ベストトレード:
367.16 USD
最悪のトレード:
-360.58 USD
総利益:
22 418.41 USD (1 399 372 pips)
総損失:
-17 423.56 USD (87 284 pips)
最大連続の勝ち:
15 (366.69 USD)
最大連続利益:
427.55 USD (2)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
1.71%
最大入金額:
30.02%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
4.55
長いトレード:
534 (53.03%)
短いトレード:
473 (46.97%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
4.96 USD
平均利益:
40.32 USD
平均損失:
-38.63 USD
最大連続の負け:
6 (-92.52 USD)
最大連続損失:
-664.70 USD (3)
月間成長:
36.82%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
59.53 USD
最大の:
1 097.59 USD (31.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
74.07% (1 097.59 USD)
エクイティによる:
13.02% (215.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|960
|XAUUSD.s
|40
|XAGUSD.p
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.p
|4.8K
|XAUUSD.s
|-280
|XAGUSD.p
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.p
|20K
|XAUUSD.s
|-1.7K
|XAGUSD.p
|10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +367.16 USD
最悪のトレード: -361 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +366.69 USD
最大連続損失: -92.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XelansMarkets-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
USE HFT BROKER FOR THIS TRADING.
