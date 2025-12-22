シグナルセクション
Bhopal Singh Mehara

GOLD ALFA PRO

Bhopal Singh Mehara
レビュー0件
6週間
0 / 0 USD
月額  499  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -3%
XelansMarkets-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 007
利益トレード:
556 (55.21%)
損失トレード:
451 (44.79%)
ベストトレード:
367.16 USD
最悪のトレード:
-360.58 USD
総利益:
22 418.41 USD (1 399 372 pips)
総損失:
-17 423.56 USD (87 284 pips)
最大連続の勝ち:
15 (366.69 USD)
最大連続利益:
427.55 USD (2)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
1.71%
最大入金額:
30.02%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
4.55
長いトレード:
534 (53.03%)
短いトレード:
473 (46.97%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
4.96 USD
平均利益:
40.32 USD
平均損失:
-38.63 USD
最大連続の負け:
6 (-92.52 USD)
最大連続損失:
-664.70 USD (3)
月間成長:
36.82%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
59.53 USD
最大の:
1 097.59 USD (31.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
74.07% (1 097.59 USD)
エクイティによる:
13.02% (215.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.p 960
XAUUSD.s 40
XAGUSD.p 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.p 4.8K
XAUUSD.s -280
XAGUSD.p 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.p 20K
XAUUSD.s -1.7K
XAGUSD.p 10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +367.16 USD
最悪のトレード: -361 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +366.69 USD
最大連続損失: -92.52 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XelansMarkets-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

USE HFT BROKER FOR THIS TRADING.
レビューなし
2026.01.19 11:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.19 11:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.19 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.19 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.01 12:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 12:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 12:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 12:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 12:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 12:38
A large drawdown may occur on the account again
