SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / GOLD ALFA PRO
Bhopal Singh Mehara

GOLD ALFA PRO

Bhopal Singh Mehara
0 Bewertungen
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 499 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -3%
XelansMarkets-ECN
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 007
Gewinntrades:
556 (55.21%)
Verlusttrades:
451 (44.79%)
Bester Trade:
367.16 USD
Schlechtester Trade:
-360.58 USD
Bruttoprofit:
22 418.41 USD (1 399 372 pips)
Bruttoverlust:
-17 423.56 USD (87 284 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (366.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
427.55 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
1.71%
Max deposit load:
30.02%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
4.55
Long-Positionen:
534 (53.03%)
Short-Positionen:
473 (46.97%)
Profit-Faktor:
1.29
Mathematische Gewinnerwartung:
4.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
40.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-38.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-92.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-664.70 USD (3)
Wachstum pro Monat :
36.82%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
59.53 USD
Maximaler:
1 097.59 USD (31.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
74.07% (1 097.59 USD)
Kapital:
13.02% (215.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.p 960
XAUUSD.s 40
XAGUSD.p 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.p 4.8K
XAUUSD.s -280
XAGUSD.p 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.p 20K
XAUUSD.s -1.7K
XAGUSD.p 10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +367.16 USD
Schlechtester Trade: -361 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +366.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -92.52 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XelansMarkets-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

USE HFT BROKER FOR THIS TRADING.
Keine Bewertungen
2026.01.19 11:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.19 11:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.19 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.19 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.01 12:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 12:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 12:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 12:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 12:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 12:38
A large drawdown may occur on the account again
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GOLD ALFA PRO
499 USD pro Monat
-3%
0
0
USD
98
USD
6
0%
1 007
55%
2%
1.28
4.96
USD
74%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.