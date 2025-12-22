- Прирост
Как рассчитывается Прирост в сигналах?
Всего трейдов:
1 007
Прибыльных трейдов:
556 (55.21%)
Убыточных трейдов:
451 (44.79%)
Лучший трейд:
367.16 USD
Худший трейд:
-360.58 USD
Общая прибыль:
22 418.41 USD (1 399 372 pips)
Общий убыток:
-17 423.56 USD (87 284 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (366.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
427.55 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
1.71%
Макс. загрузка депозита:
30.02%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
4.55
Длинных трейдов:
534 (53.03%)
Коротких трейдов:
473 (46.97%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
4.96 USD
Средняя прибыль:
40.32 USD
Средний убыток:
-38.63 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-92.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-664.70 USD (3)
Прирост в месяц:
36.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
59.53 USD
Максимальная:
1 097.59 USD (31.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.07% (1 097.59 USD)
По эквити:
13.02% (215.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|960
|XAUUSD.s
|40
|XAGUSD.p
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.p
|4.8K
|XAUUSD.s
|-280
|XAGUSD.p
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.p
|20K
|XAUUSD.s
|-1.7K
|XAGUSD.p
|10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XelansMarkets-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
