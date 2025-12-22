СигналыРазделы
Bhopal Singh Mehara

GOLD ALFA PRO

Bhopal Singh Mehara
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -3%
XelansMarkets-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 007
Прибыльных трейдов:
556 (55.21%)
Убыточных трейдов:
451 (44.79%)
Лучший трейд:
367.16 USD
Худший трейд:
-360.58 USD
Общая прибыль:
22 418.41 USD (1 399 372 pips)
Общий убыток:
-17 423.56 USD (87 284 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (366.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
427.55 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
1.71%
Макс. загрузка депозита:
30.02%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
4.55
Длинных трейдов:
534 (53.03%)
Коротких трейдов:
473 (46.97%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
4.96 USD
Средняя прибыль:
40.32 USD
Средний убыток:
-38.63 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-92.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-664.70 USD (3)
Прирост в месяц:
36.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
59.53 USD
Максимальная:
1 097.59 USD (31.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.07% (1 097.59 USD)
По эквити:
13.02% (215.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.p 960
XAUUSD.s 40
XAGUSD.p 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.p 4.8K
XAUUSD.s -280
XAGUSD.p 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.p 20K
XAUUSD.s -1.7K
XAGUSD.p 10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +367.16 USD
Худший трейд: -361 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +366.69 USD
Макс. убыток в серии: -92.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XelansMarkets-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

USE HFT BROKER FOR THIS TRADING.
Нет отзывов
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.