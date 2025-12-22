SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GOLD ALFA PRO
Bhopal Singh Mehara

GOLD ALFA PRO

Bhopal Singh Mehara
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 499 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
XelansMarkets-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 007
Profit Trade:
556 (55.21%)
Loss Trade:
451 (44.79%)
Best Trade:
367.16 USD
Worst Trade:
-360.58 USD
Profitto lordo:
22 418.41 USD (1 399 372 pips)
Perdita lorda:
-17 423.56 USD (87 284 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (366.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
427.55 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
1.71%
Massimo carico di deposito:
30.02%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
4.55
Long Trade:
534 (53.03%)
Short Trade:
473 (46.97%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
4.96 USD
Profitto medio:
40.32 USD
Perdita media:
-38.63 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-92.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-664.70 USD (3)
Crescita mensile:
36.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
59.53 USD
Massimale:
1 097.59 USD (31.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.07% (1 097.59 USD)
Per equità:
13.02% (215.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.p 960
XAUUSD.s 40
XAGUSD.p 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.p 4.8K
XAUUSD.s -280
XAGUSD.p 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.p 20K
XAUUSD.s -1.7K
XAGUSD.p 10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +367.16 USD
Worst Trade: -361 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +366.69 USD
Massima perdita consecutiva: -92.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XelansMarkets-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

USE HFT BROKER FOR THIS TRADING.
Non ci sono recensioni
2026.01.19 11:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.19 11:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.19 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.19 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.01 12:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 12:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 12:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 12:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 12:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 12:38
A large drawdown may occur on the account again
GOLD ALFA PRO
499USD al mese
-3%
0
0
USD
98
USD
6
0%
1 007
55%
2%
1.28
4.96
USD
74%
1:500
