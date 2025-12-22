- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 007
Profit Trade:
556 (55.21%)
Loss Trade:
451 (44.79%)
Best Trade:
367.16 USD
Worst Trade:
-360.58 USD
Profitto lordo:
22 418.41 USD (1 399 372 pips)
Perdita lorda:
-17 423.56 USD (87 284 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (366.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
427.55 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
1.71%
Massimo carico di deposito:
30.02%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
4.55
Long Trade:
534 (53.03%)
Short Trade:
473 (46.97%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
4.96 USD
Profitto medio:
40.32 USD
Perdita media:
-38.63 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-92.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-664.70 USD (3)
Crescita mensile:
36.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
59.53 USD
Massimale:
1 097.59 USD (31.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.07% (1 097.59 USD)
Per equità:
13.02% (215.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|960
|XAUUSD.s
|40
|XAGUSD.p
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.p
|4.8K
|XAUUSD.s
|-280
|XAGUSD.p
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.p
|20K
|XAUUSD.s
|-1.7K
|XAGUSD.p
|10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +367.16 USD
Worst Trade: -361 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +366.69 USD
Massima perdita consecutiva: -92.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XelansMarkets-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
