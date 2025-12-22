SinaisSeções
Bhopal Singh Mehara

GOLD ALFA PRO

Bhopal Singh Mehara
0 comentários
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 499 USD por mês
crescimento desde 2025 -3%
XelansMarkets-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 007
Negociações com lucro:
556 (55.21%)
Negociações com perda:
451 (44.79%)
Melhor negociação:
367.16 USD
Pior negociação:
-360.58 USD
Lucro bruto:
22 418.41 USD (1 399 372 pips)
Perda bruta:
-17 423.56 USD (87 284 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (366.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
427.55 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
1.71%
Depósito máximo carregado:
30.02%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
4.55
Negociações longas:
534 (53.03%)
Negociações curtas:
473 (46.97%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
4.96 USD
Lucro médio:
40.32 USD
Perda média:
-38.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-92.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-664.70 USD (3)
Crescimento mensal:
36.82%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
59.53 USD
Máximo:
1 097.59 USD (31.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
74.07% (1 097.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.02% (215.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.p 960
XAUUSD.s 40
XAGUSD.p 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.p 4.8K
XAUUSD.s -280
XAGUSD.p 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.p 20K
XAUUSD.s -1.7K
XAGUSD.p 10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +367.16 USD
Pior negociação: -361 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +366.69 USD
Máxima perda consecutiva: -92.52 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XelansMarkets-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

USE HFT BROKER FOR THIS TRADING.
Sem comentários
2026.01.19 11:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.19 11:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.19 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.19 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.01 12:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 12:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 12:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 12:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 12:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 12:38
A large drawdown may occur on the account again
