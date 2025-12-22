- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 007
Negociações com lucro:
556 (55.21%)
Negociações com perda:
451 (44.79%)
Melhor negociação:
367.16 USD
Pior negociação:
-360.58 USD
Lucro bruto:
22 418.41 USD (1 399 372 pips)
Perda bruta:
-17 423.56 USD (87 284 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (366.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
427.55 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
1.71%
Depósito máximo carregado:
30.02%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
4.55
Negociações longas:
534 (53.03%)
Negociações curtas:
473 (46.97%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
4.96 USD
Lucro médio:
40.32 USD
Perda média:
-38.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-92.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-664.70 USD (3)
Crescimento mensal:
36.82%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
59.53 USD
Máximo:
1 097.59 USD (31.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
74.07% (1 097.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.02% (215.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|960
|XAUUSD.s
|40
|XAGUSD.p
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.p
|4.8K
|XAUUSD.s
|-280
|XAGUSD.p
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.p
|20K
|XAUUSD.s
|-1.7K
|XAGUSD.p
|10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +367.16 USD
Pior negociação: -361 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +366.69 USD
Máxima perda consecutiva: -92.52 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XelansMarkets-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
USE HFT BROKER FOR THIS TRADING.
Sem comentários
