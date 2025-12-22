Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PUPrime-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.30 × 27 ICMarketsSC-MT5-2 2.11 × 9 ICMarketsSC-MT5 3.56 × 25 RoboForex-ECN 3.73 × 122 FPMarketsSC-Live 3.81 × 26 Darwinex-Live 4.36 × 70 ICMarketsSC-MT5-4 5.75 × 4 OxSecurities-Live 6.00 × 1 VantageInternational-Live 4 6.67 × 3 XM.COM-MT5 7.90 × 82 Pepperstone-MT5-Live01 9.50 × 2 Tradestone-Real 9.95 × 20 GBEbrokers-LIVE 10.53 × 17 Valutrades-Live 11.00 × 1