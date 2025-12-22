- Büyüme
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
4 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.76 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
2.15 USD (323 pips)
Brüt zarar:
-0.08 USD
Maksimum ardışık kazanç:
4 (2.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.15 USD (4)
Sharpe oranı:
3.19
Alım-satım etkinliği:
97.44%
Maks. mevduat yükü:
1.07%
En son işlem:
42 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
51.75
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
4 (100.00%)
Kâr faktörü:
26.88
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
0.54 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
0.04 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.08% (0.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|2
|EURJPY
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCAD
|1
|EURJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCAD
|164
|EURJPY
|159
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.76 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +2.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.30 × 27
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.11 × 9
|
ICMarketsSC-MT5
|3.56 × 25
|
RoboForex-ECN
|3.73 × 122
|
FPMarketsSC-Live
|3.81 × 26
|
Darwinex-Live
|4.36 × 70
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|6.67 × 3
|
XM.COM-MT5
|7.90 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.50 × 2
|
Tradestone-Real
|9.95 × 20
|
GBEbrokers-LIVE
|10.53 × 17
|
Valutrades-Live
|11.00 × 1
