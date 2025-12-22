- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.40 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.40 USD (57 pips)
Perdita lorda:
-0.06 USD
Vincite massime consecutive:
1 (0.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.40 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
95.93%
Massimo carico di deposito:
1.07%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
8.50
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
6.67
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
0.40 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
0.04 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.05% (0.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCAD
|0
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCAD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.40 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.40 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.46 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|3.25 × 8
|
FPMarketsSC-Live
|6.00 × 6
|
OxSecurities-Live
|6.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|6.89 × 54
|
Darwinex-Live
|7.05 × 20
|
VantageInternational-Live 4
|8.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|13.38 × 37
|
GBEbrokers-LIVE
|28.00 × 2
