Vojtech Dubina

BG10

Vojtech Dubina
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.40 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.40 USD (57 pips)
Perdita lorda:
-0.06 USD
Vincite massime consecutive:
1 (0.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.40 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
95.93%
Massimo carico di deposito:
1.07%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
8.50
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
6.67
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
0.40 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
0.04 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.05% (0.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.40 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.40 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.46 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
3.25 × 8
FPMarketsSC-Live
6.00 × 6
OxSecurities-Live
6.00 × 1
RoboForex-ECN
6.89 × 54
Darwinex-Live
7.05 × 20
VantageInternational-Live 4
8.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
10.00 × 1
XM.COM-MT5
13.38 × 37
GBEbrokers-LIVE
28.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.12.22 11:35
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.22 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
