시그널 / MetaTrader 5 / BG10
Vojtech Dubina

BG10

Vojtech Dubina
0 리뷰
안정성
3
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 32%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
212
이익 거래:
211 (99.52%)
손실 거래:
1 (0.47%)
최고의 거래:
2.98 USD
최악의 거래:
-0.29 USD
총 수익:
164.74 USD (22 765 pips)
총 손실:
-5.25 USD
연속 최대 이익:
128 (92.04 USD)
연속 최대 이익:
92.04 USD (128)
샤프 비율:
1.46
거래 활동:
99.38%
최대 입금량:
13.18%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
143
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
514.48
롱(주식매수):
90 (42.45%)
숏(주식차입매도):
122 (57.55%)
수익 요인:
31.38
기대수익:
0.75 USD
평균 이익:
0.78 USD
평균 손실:
-5.25 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.29 USD)
연속 최대 손실:
-0.29 USD (1)
월별 성장률:
32.04%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.04 USD
최대한의:
0.31 USD (0.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.05% (0.31 USD)
자본금별:
29.82% (196.63 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURCAD 28
GBPNZD 25
EURJPY 20
GBPSGD 16
CADCHF 13
AUDCAD 13
USDSGD 11
USDCHF 10
AUDJPY 9
AUDUSD 8
GBPAUD 7
CHFJPY 7
NZDUSD 6
GBPCAD 5
AUDNZD 5
CHFSGD 4
EURGBP 4
NZDCAD 3
USDCAD 3
AUDSGD 3
GBPUSD 2
NZDCHF 2
GBPCHF 2
EURAUD 2
AUDCHF 1
NZDJPY 1
EURSGD 1
SGDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURCAD 20
GBPNZD 20
EURJPY 8
GBPSGD 9
CADCHF 8
AUDCAD 4
USDSGD 6
USDCHF 13
AUDJPY 4
AUDUSD 7
GBPAUD 6
CHFJPY 15
NZDUSD 5
GBPCAD 4
AUDNZD 2
CHFSGD 6
EURGBP 2
NZDCAD 1
USDCAD 3
AUDSGD 3
GBPUSD 2
NZDCHF 2
GBPCHF 2
EURAUD 4
AUDCHF 1
NZDJPY 0
EURSGD 1
SGDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURCAD 3K
GBPNZD 3.7K
EURJPY 1.4K
GBPSGD 1.3K
CADCHF 713
AUDCAD 623
USDSGD 883
USDCHF 1K
AUDJPY 700
AUDUSD 692
GBPAUD 1K
CHFJPY 2.4K
NZDUSD 497
GBPCAD 560
AUDNZD 418
CHFSGD 726
EURGBP 299
NZDCAD 205
USDCAD 374
AUDSGD 439
GBPUSD 233
NZDCHF 209
GBPCHF 252
EURAUD 555
AUDCHF 79
NZDJPY 91
EURSGD 134
SGDJPY 135
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2.98 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 128
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +92.04 USD
연속 최대 손실: -0.29 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 4
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.67 × 3
PUPrime-Live
1.20 × 5
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
GoMarkets-Live
2.12 × 137
ICMarketsSC-MT5
2.14 × 156
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
2.95 × 407
Pepperstone-MT5-Live01
2.96 × 55
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
FPMarketsSC-Live
3.10 × 501
ICMarketsSC-MT5-2
3.29 × 1318
ValutradesSeychelles-Live
3.33 × 6
GOMarketsMU-Live
3.49 × 35
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
RoboForex-ECN
3.87 × 1333
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
FxPro-MT5
4.00 × 1
리뷰 없음
2025.12.24 09:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 11:35
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.22 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
BG10
월별 30 USD
32%
0
0
USD
659
USD
3
100%
212
99%
99%
31.37
0.75
USD
30%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.