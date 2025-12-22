- 자본
트레이드:
212
이익 거래:
211 (99.52%)
손실 거래:
1 (0.47%)
최고의 거래:
2.98 USD
최악의 거래:
-0.29 USD
총 수익:
164.74 USD (22 765 pips)
총 손실:
-5.25 USD
연속 최대 이익:
128 (92.04 USD)
연속 최대 이익:
92.04 USD (128)
샤프 비율:
1.46
거래 활동:
99.38%
최대 입금량:
13.18%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
143
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
514.48
롱(주식매수):
90 (42.45%)
숏(주식차입매도):
122 (57.55%)
수익 요인:
31.38
기대수익:
0.75 USD
평균 이익:
0.78 USD
평균 손실:
-5.25 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.29 USD)
연속 최대 손실:
-0.29 USD (1)
월별 성장률:
32.04%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.04 USD
최대한의:
0.31 USD (0.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.05% (0.31 USD)
자본금별:
29.82% (196.63 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURCAD
|28
|GBPNZD
|25
|EURJPY
|20
|GBPSGD
|16
|CADCHF
|13
|AUDCAD
|13
|USDSGD
|11
|USDCHF
|10
|AUDJPY
|9
|AUDUSD
|8
|GBPAUD
|7
|CHFJPY
|7
|NZDUSD
|6
|GBPCAD
|5
|AUDNZD
|5
|CHFSGD
|4
|EURGBP
|4
|NZDCAD
|3
|USDCAD
|3
|AUDSGD
|3
|GBPUSD
|2
|NZDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|EURAUD
|2
|AUDCHF
|1
|NZDJPY
|1
|EURSGD
|1
|SGDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURCAD
|20
|GBPNZD
|20
|EURJPY
|8
|GBPSGD
|9
|CADCHF
|8
|AUDCAD
|4
|USDSGD
|6
|USDCHF
|13
|AUDJPY
|4
|AUDUSD
|7
|GBPAUD
|6
|CHFJPY
|15
|NZDUSD
|5
|GBPCAD
|4
|AUDNZD
|2
|CHFSGD
|6
|EURGBP
|2
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|3
|AUDSGD
|3
|GBPUSD
|2
|NZDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|EURAUD
|4
|AUDCHF
|1
|NZDJPY
|0
|EURSGD
|1
|SGDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURCAD
|3K
|GBPNZD
|3.7K
|EURJPY
|1.4K
|GBPSGD
|1.3K
|CADCHF
|713
|AUDCAD
|623
|USDSGD
|883
|USDCHF
|1K
|AUDJPY
|700
|AUDUSD
|692
|GBPAUD
|1K
|CHFJPY
|2.4K
|NZDUSD
|497
|GBPCAD
|560
|AUDNZD
|418
|CHFSGD
|726
|EURGBP
|299
|NZDCAD
|205
|USDCAD
|374
|AUDSGD
|439
|GBPUSD
|233
|NZDCHF
|209
|GBPCHF
|252
|EURAUD
|555
|AUDCHF
|79
|NZDJPY
|91
|EURSGD
|134
|SGDJPY
|135
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.98 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 128
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +92.04 USD
연속 최대 손실: -0.29 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 4
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 3
|
PUPrime-Live
|1.20 × 5
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|2.12 × 137
|
ICMarketsSC-MT5
|2.14 × 156
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.95 × 407
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.96 × 55
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|3.10 × 501
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.29 × 1318
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.33 × 6
|
GOMarketsMU-Live
|3.49 × 35
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
RoboForex-ECN
|3.87 × 1333
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
