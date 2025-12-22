- 成长
交易:
44
盈利交易:
44 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
1.18 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
22.11 USD (3 167 pips)
毛利亏损:
-1.14 USD
最大连续赢利:
44 (22.11 USD)
最大连续盈利:
22.11 USD (44)
夏普比率:
2.30
交易活动:
98.38%
最大入金加载:
5.90%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
57
平均持有时间:
4 小时
采收率:
131.06
长期交易:
15 (34.09%)
短期交易:
29 (65.91%)
利润因子:
19.39
预期回报:
0.50 USD
平均利润:
0.50 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
4.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
0.16 USD (0.03%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
5.37% (27.91 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCAD
|11
|GBPSGD
|7
|EURJPY
|6
|AUDNZD
|5
|AUDJPY
|4
|GBPCAD
|2
|CADCHF
|2
|USDSGD
|2
|AUDCAD
|2
|AUDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|NZDCAD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCAD
|6
|GBPSGD
|3
|EURJPY
|2
|AUDNZD
|2
|AUDJPY
|2
|GBPCAD
|1
|CADCHF
|1
|USDSGD
|1
|AUDCAD
|1
|AUDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|NZDCAD
|0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCAD
|855
|GBPSGD
|470
|EURJPY
|352
|AUDNZD
|418
|AUDJPY
|382
|GBPCAD
|164
|CADCHF
|80
|USDSGD
|160
|AUDCAD
|87
|AUDCHF
|79
|GBPUSD
|60
|NZDCAD
|60
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.18 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 44
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +22.11 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
PUPrime-Live
|1.00 × 3
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
Coinexx-Live
|2.40 × 10
ValutradesSeychelles-Live
|2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
|2.64 × 72
FPMarketsSC-Live
|2.64 × 269
Pepperstone-MT5-Live01
|2.92 × 53
ICMarketsSC-MT5-4
|2.94 × 384
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
|3.70 × 30
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
ICMarketsSC-MT5-2
|3.95 × 632
RoboForex-ECN
|3.99 × 568
FxPro-MT5
|4.00 × 1
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
