- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
54
利益トレード:
54 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
1.90 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
28.48 USD (3 998 pips)
総損失:
-1.44 USD
最大連続の勝ち:
54 (28.48 USD)
最大連続利益:
28.48 USD (54)
シャープレシオ:
1.79
取引アクティビティ:
98.38%
最大入金額:
7.58%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
72
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
169.00
長いトレード:
20 (37.04%)
短いトレード:
34 (62.96%)
プロフィットファクター:
19.78
期待されたペイオフ:
0.53 USD
平均利益:
0.53 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
5.48%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.04 USD
最大の:
0.16 USD (0.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
7.92% (41.73 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURCAD
|13
|GBPSGD
|7
|EURJPY
|6
|AUDNZD
|5
|CADCHF
|4
|AUDJPY
|4
|USDSGD
|4
|AUDCAD
|4
|GBPCAD
|2
|AUDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|NZDCAD
|1
|GBPNZD
|1
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURCAD
|9
|GBPSGD
|3
|EURJPY
|2
|AUDNZD
|2
|CADCHF
|2
|AUDJPY
|2
|USDSGD
|2
|AUDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|AUDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|NZDCAD
|0
|GBPNZD
|0
|NZDUSD
|0
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURCAD
|1.3K
|GBPSGD
|470
|EURJPY
|352
|AUDNZD
|418
|CADCHF
|193
|AUDJPY
|382
|USDSGD
|249
|AUDCAD
|206
|GBPCAD
|164
|AUDCHF
|79
|GBPUSD
|60
|NZDCAD
|60
|GBPNZD
|62
|NZDUSD
|44
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.90 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 54
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +28.48 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|2.44 × 79
|
ValutradesSeychelles-Live
|2.50 × 2
|
FPMarketsSC-Live
|2.68 × 281
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.92 × 387
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.92 × 53
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|3.70 × 30
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.98 × 656
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|4.08 × 670
