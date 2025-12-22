- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
40 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.18 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
20.22 USD (2 899 pips)
Общий убыток:
-0.96 USD
Макс. серия выигрышей:
40 (20.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.22 USD (40)
Коэффициент Шарпа:
2.28
Торговая активность:
96.82%
Макс. загрузка депозита:
5.07%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
192.60
Длинных трейдов:
15 (37.50%)
Коротких трейдов:
25 (62.50%)
Профит фактор:
21.06
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
0.51 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
3.88%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
0.10 USD (0.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
4.44% (23.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCAD
|11
|EURJPY
|6
|GBPSGD
|5
|AUDJPY
|4
|AUDNZD
|4
|GBPCAD
|2
|CADCHF
|2
|USDSGD
|2
|AUDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|NZDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCAD
|6
|EURJPY
|2
|GBPSGD
|2
|AUDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|GBPCAD
|1
|CADCHF
|1
|USDSGD
|1
|AUDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|NZDCAD
|0
|AUDCAD
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCAD
|855
|EURJPY
|352
|GBPSGD
|310
|AUDJPY
|382
|AUDNZD
|359
|GBPCAD
|164
|CADCHF
|80
|USDSGD
|160
|AUDCHF
|79
|GBPUSD
|60
|NZDCAD
|60
|AUDCAD
|38
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.18 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 40
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +20.22 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
ValutradesSeychelles-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|2.64 × 72
|
FPMarketsSC-Live
|2.64 × 269
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.92 × 53
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.94 × 384
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|3.70 × 30
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.96 × 631
|
RoboForex-ECN
|3.99 × 568
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
519
USD
USD
1
100%
40
100%
97%
21.06
0.51
USD
USD
4%
1:500