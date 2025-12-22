СигналыРазделы
Vojtech Dubina

BG10

Vojtech Dubina
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 4%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
40 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.18 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
20.22 USD (2 899 pips)
Общий убыток:
-0.96 USD
Макс. серия выигрышей:
40 (20.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.22 USD (40)
Коэффициент Шарпа:
2.28
Торговая активность:
96.82%
Макс. загрузка депозита:
5.07%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
192.60
Длинных трейдов:
15 (37.50%)
Коротких трейдов:
25 (62.50%)
Профит фактор:
21.06
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
0.51 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
3.88%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
0.10 USD (0.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
4.44% (23.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCAD 11
EURJPY 6
GBPSGD 5
AUDJPY 4
AUDNZD 4
GBPCAD 2
CADCHF 2
USDSGD 2
AUDCHF 1
GBPUSD 1
NZDCAD 1
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCAD 6
EURJPY 2
GBPSGD 2
AUDJPY 2
AUDNZD 2
GBPCAD 1
CADCHF 1
USDSGD 1
AUDCHF 1
GBPUSD 1
NZDCAD 0
AUDCAD 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCAD 855
EURJPY 352
GBPSGD 310
AUDJPY 382
AUDNZD 359
GBPCAD 164
CADCHF 80
USDSGD 160
AUDCHF 79
GBPUSD 60
NZDCAD 60
AUDCAD 38
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.18 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 40
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +20.22 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
PUPrime-Live
1.00 × 3
Exness-MT5Real8
1.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
ValutradesSeychelles-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 72
FPMarketsSC-Live
2.64 × 269
Pepperstone-MT5-Live01
2.92 × 53
ICMarketsSC-MT5-4
2.94 × 384
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.70 × 30
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
ICMarketsSC-MT5-2
3.96 × 631
RoboForex-ECN
3.99 × 568
FxPro-MT5
4.00 × 1
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
4.00 × 2
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.24 09:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 11:35
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.22 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BG10
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
519
USD
1
100%
40
100%
97%
21.06
0.51
USD
4%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

