Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GOMarketsIntl-Live 0.00 × 2 GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 1 PUPrime-Live 1.00 × 3 Exness-MT5Real8 1.00 × 2 RazeGlobalMarkets-Server 1.26 × 19 FxPro-MT5 Live02 1.63 × 8 STARTRADERFinancial-Live 2.00 × 1 VantageInternational-Live 7 2.33 × 6 Coinexx-Live 2.40 × 10 ValutradesSeychelles-Live 2.50 × 2 ICMarketsSC-MT5 2.64 × 72 FPMarketsSC-Live 2.64 × 269 Pepperstone-MT5-Live01 2.92 × 53 ICMarketsSC-MT5-4 2.94 × 384 ForexClubBY-MT5 Real Server 3.00 × 1 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 3.00 × 1 GOMarketsMU-Live 3.70 × 30 Exness-MT5Real12 3.74 × 42 VantageInternational-Live 3 3.83 × 24 ICMarketsSC-MT5-2 3.96 × 631 RoboForex-ECN 3.99 × 568 FxPro-MT5 4.00 × 1 ICMarketsAU-Live 4.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 4.00 × 2 FXNXGlobal-Trade 4.00 × 1 еще 73...