SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / BG10
Vojtech Dubina

BG10

Vojtech Dubina
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 8%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
67
Gewinntrades:
67 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
1.90 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
41.14 USD (5 547 pips)
Bruttoverlust:
-1.74 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
67 (41.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
41.14 USD (67)
Sharpe Ratio:
1.70
Trading-Aktivität:
98.38%
Max deposit load:
8.47%
Letzter Trade:
27 Minuten
Trades pro Woche:
79
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
246.25
Long-Positionen:
26 (38.81%)
Short-Positionen:
41 (61.19%)
Profit-Faktor:
23.64
Mathematische Gewinnerwartung:
0.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
7.96%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.04 USD
Maximaler:
0.16 USD (0.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
10.26% (54.13 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURCAD 15
GBPSGD 7
EURJPY 6
CADCHF 5
AUDNZD 5
AUDCAD 5
AUDJPY 4
USDSGD 4
GBPCAD 2
NZDCHF 2
AUDSGD 2
AUDCHF 1
GBPUSD 1
NZDCAD 1
GBPNZD 1
NZDUSD 1
NZDJPY 1
USDCAD 1
GBPAUD 1
USDCHF 1
CHFSGD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURCAD 11
GBPSGD 3
EURJPY 2
CADCHF 3
AUDNZD 2
AUDCAD 2
AUDJPY 2
USDSGD 2
GBPCAD 1
NZDCHF 2
AUDSGD 2
AUDCHF 1
GBPUSD 1
NZDCAD 0
GBPNZD 0
NZDUSD 0
NZDJPY 0
USDCAD 1
GBPAUD 1
USDCHF 1
CHFSGD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURCAD 1.6K
GBPSGD 470
EURJPY 352
CADCHF 234
AUDNZD 418
AUDCAD 260
AUDJPY 382
USDSGD 249
GBPCAD 164
NZDCHF 209
AUDSGD 310
AUDCHF 79
GBPUSD 60
NZDCAD 60
GBPNZD 62
NZDUSD 44
NZDJPY 91
USDCAD 103
GBPAUD 107
USDCHF 86
CHFSGD 217
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1.90 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 67
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +41.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 2
PUPrime-Live
1.20 × 5
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.20 × 114
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
FPMarketsSC-Live
2.82 × 417
ICMarketsSC-MT5-4
2.89 × 393
Pepperstone-MT5-Live01
2.94 × 54
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 3
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.40 × 960
GOMarketsMU-Live
3.53 × 32
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
RoboForex-ECN
3.96 × 1027
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
FxPro-MT5
4.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
4.00 × 2
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
noch 73 ...
Keine Bewertungen
2025.12.24 09:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 11:35
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.22 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
