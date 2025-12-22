- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
54
Negociações com lucro:
54 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
1.90 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
28.48 USD (3 998 pips)
Perda bruta:
-1.44 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
54 (28.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28.48 USD (54)
Índice de Sharpe:
1.79
Atividade de negociação:
98.38%
Depósito máximo carregado:
7.58%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
72
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
169.00
Negociações longas:
20 (37.04%)
Negociações curtas:
34 (62.96%)
Fator de lucro:
19.78
Valor esperado:
0.53 USD
Lucro médio:
0.53 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
5.48%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
0.16 USD (0.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.92% (41.73 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCAD
|13
|GBPSGD
|7
|EURJPY
|6
|AUDNZD
|5
|CADCHF
|4
|AUDJPY
|4
|USDSGD
|4
|AUDCAD
|4
|GBPCAD
|2
|AUDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|NZDCAD
|1
|GBPNZD
|1
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCAD
|9
|GBPSGD
|3
|EURJPY
|2
|AUDNZD
|2
|CADCHF
|2
|AUDJPY
|2
|USDSGD
|2
|AUDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|AUDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|NZDCAD
|0
|GBPNZD
|0
|NZDUSD
|0
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCAD
|1.3K
|GBPSGD
|470
|EURJPY
|352
|AUDNZD
|418
|CADCHF
|193
|AUDJPY
|382
|USDSGD
|249
|AUDCAD
|206
|GBPCAD
|164
|AUDCHF
|79
|GBPUSD
|60
|NZDCAD
|60
|GBPNZD
|62
|NZDUSD
|44
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.90 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 54
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +28.48 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|2.44 × 79
|
ValutradesSeychelles-Live
|2.50 × 2
|
FPMarketsSC-Live
|2.68 × 281
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.92 × 387
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.92 × 53
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|3.70 × 30
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.98 × 656
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|4.08 × 670
73 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
527
USD
USD
1
100%
54
100%
98%
19.77
0.53
USD
USD
8%
1:500