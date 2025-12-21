SinyallerBölümler
Ziead Hazem Hasan Khatab

The master scalper bot ea

Ziead Hazem Hasan Khatab
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
FPMarketsSC-Live4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
35 (94.59%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (5.41%)
En iyi işlem:
23.00 USD
En kötü işlem:
-15.75 USD
Brüt kâr:
176.10 USD (2 294 pips)
Brüt zarar:
-16.25 USD (312 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (91.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91.85 USD (17)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
10.15
Alış işlemleri:
15 (40.54%)
Satış işlemleri:
22 (59.46%)
Kâr faktörü:
10.84
Beklenen getiri:
4.32 USD
Ortalama kâr:
5.03 USD
Ortalama zarar:
-8.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-15.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.75 USD (1)
Aylık büyüme:
85.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
15.75 USD (7.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 160
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsSC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

this is our scalper ea real account you can get the ea from our website 
https://linktr.ee/THEMASTERBOT
İnceleme yok
2025.12.21 15:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.21 15:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
