Signaux / MetaTrader 4 / The master scalper bot ea
Ziead Hazem Hasan Khatab

The master scalper bot ea

Ziead Hazem Hasan Khatab
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
FPMarketsSC-Live4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
37
Bénéfice trades:
35 (94.59%)
Perte trades:
2 (5.41%)
Meilleure transaction:
23.00 USD
Pire transaction:
-15.75 USD
Bénéfice brut:
176.10 USD (2 294 pips)
Perte brute:
-16.25 USD (312 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (91.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
91.85 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.70
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
2 minutes
Facteur de récupération:
10.15
Longs trades:
15 (40.54%)
Courts trades:
22 (59.46%)
Facteur de profit:
10.84
Rendement attendu:
4.32 USD
Bénéfice moyen:
5.03 USD
Perte moyenne:
-8.13 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-15.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-15.75 USD (1)
Croissance mensuelle:
85.19%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
15.75 USD (7.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 160
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.00 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +91.85 USD
Perte consécutive maximale: -15.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsSC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

this is our scalper ea real account you can get the ea from our website 
https://linktr.ee/THEMASTERBOT
Aucun avis
2025.12.21 15:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.21 15:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
