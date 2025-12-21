SeñalesSecciones
Ziead Hazem Hasan Khatab

The master scalper bot ea

Ziead Hazem Hasan Khatab
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 164%
FPMarketsSC-Live4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
104
Transacciones Rentables:
90 (86.53%)
Transacciones Irrentables:
14 (13.46%)
Mejor transacción:
168.20 USD
Peor transacción:
-89.40 USD
Beneficio Bruto:
731.38 USD (6 387 pips)
Pérdidas Brutas:
-423.61 USD (2 412 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (121.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
309.68 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
0.71%
Carga máxima del depósito:
101.90%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
67
Tiempo medio de espera:
1 minuto
Factor de Recuperación:
1.74
Transacciones Largas:
41 (39.42%)
Transacciones Cortas:
63 (60.58%)
Factor de Beneficio:
1.73
Beneficio Esperado:
2.96 USD
Beneficio medio:
8.13 USD
Pérdidas medias:
-30.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-162.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-165.30 USD (2)
Crecimiento al mes:
164.01%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
176.86 USD (43.51%)
Reducción relativa:
De balance:
43.51% (176.86 USD)
De fondos:
31.11% (76.10 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 104
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 308
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +168.20 USD
Peor transacción: -89 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +121.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -162.06 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsSC-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

this is our scalper ea real account you can get the ea from our website 
https://linktr.ee/THEMASTERBOT
2025.12.25 23:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.25 23:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 17:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 17:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 02:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 15:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.21 15:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
