- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
73
盈利交易:
65 (89.04%)
亏损交易:
8 (10.96%)
最好交易:
168.20 USD
最差交易:
-82.40 USD
毛利:
602.58 USD (5 564 pips)
毛利亏损:
-250.91 USD (1 350 pips)
最大连续赢利:
20 (121.65 USD)
最大连续盈利:
309.68 USD (12)
夏普比率:
0.19
交易活动:
0.71%
最大入金加载:
101.90%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
57
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
1.99
长期交易:
28 (38.36%)
短期交易:
45 (61.64%)
利润因子:
2.40
预期回报:
4.82 USD
平均利润:
9.27 USD
平均损失:
-31.36 USD
最大连续失误:
3 (-162.06 USD)
最大连续亏损:
-162.06 USD (3)
每月增长:
187.41%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
176.86 USD (43.51%)
相对跌幅:
结余:
43.51% (176.86 USD)
净值:
31.11% (76.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|352
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +168.20 USD
最差交易: -82 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +121.65 USD
最大连续亏损: -162.06 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsSC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
this is our scalper ea real account you can get the ea from our website
https://linktr.ee/THEMASTERBOT
https://linktr.ee/THEMASTERBOT
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
187%
0
0
USD
USD
539
USD
USD
2
98%
73
89%
1%
2.40
4.82
USD
USD
44%
1:500