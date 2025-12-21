СигналыРазделы
Ziead Hazem Hasan Khatab

The master scalper bot ea

Ziead Hazem Hasan Khatab
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 30%
FPMarketsSC-Live4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
55 (87.30%)
Убыточных трейдов:
8 (12.70%)
Лучший трейд:
23.00 USD
Худший трейд:
-82.40 USD
Общая прибыль:
307.90 USD (3 186 pips)
Общий убыток:
-250.91 USD (1 350 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (121.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
121.65 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
0.71%
Макс. загрузка депозита:
101.90%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
0.32
Длинных трейдов:
27 (42.86%)
Коротких трейдов:
36 (57.14%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
0.90 USD
Средняя прибыль:
5.60 USD
Средний убыток:
-31.36 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-162.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-162.06 USD (3)
Прирост в месяц:
30.37%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
176.86 USD (43.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.51% (176.86 USD)
По эквити:
14.76% (60.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 57
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.00 USD
Худший трейд: -82 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +121.65 USD
Макс. убыток в серии: -162.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

this is our scalper ea real account you can get the ea from our website 
https://linktr.ee/THEMASTERBOT
Нет отзывов
2025.12.23 17:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 17:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 02:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 15:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.21 15:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.