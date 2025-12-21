- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
55 (87.30%)
Убыточных трейдов:
8 (12.70%)
Лучший трейд:
23.00 USD
Худший трейд:
-82.40 USD
Общая прибыль:
307.90 USD (3 186 pips)
Общий убыток:
-250.91 USD (1 350 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (121.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
121.65 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
0.71%
Макс. загрузка депозита:
101.90%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
0.32
Длинных трейдов:
27 (42.86%)
Коротких трейдов:
36 (57.14%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
0.90 USD
Средняя прибыль:
5.60 USD
Средний убыток:
-31.36 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-162.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-162.06 USD (3)
Прирост в месяц:
30.37%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
176.86 USD (43.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.51% (176.86 USD)
По эквити:
14.76% (60.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|57
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.00 USD
Худший трейд: -82 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +121.65 USD
Макс. убыток в серии: -162.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
this is our scalper ea real account you can get the ea from our website
https://linktr.ee/THEMASTERBOT
https://linktr.ee/THEMASTERBOT
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
30%
0
0
USD
USD
245
USD
USD
1
98%
63
87%
1%
1.22
0.90
USD
USD
44%
1:500