トレード:
104
利益トレード:
90 (86.53%)
損失トレード:
14 (13.46%)
ベストトレード:
168.20 USD
最悪のトレード:
-89.40 USD
総利益:
731.38 USD (6 387 pips)
総損失:
-423.61 USD (2 412 pips)
最大連続の勝ち:
20 (121.65 USD)
最大連続利益:
309.68 USD (12)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
0.71%
最大入金額:
101.90%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
67
平均保有時間:
1 分
リカバリーファクター:
1.74
長いトレード:
41 (39.42%)
短いトレード:
63 (60.58%)
プロフィットファクター:
1.73
期待されたペイオフ:
2.96 USD
平均利益:
8.13 USD
平均損失:
-30.26 USD
最大連続の負け:
3 (-162.06 USD)
最大連続損失:
-165.30 USD (2)
月間成長:
164.01%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
176.86 USD (43.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.51% (176.86 USD)
エクイティによる:
31.11% (76.10 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|308
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
ベストトレード: +168.20 USD
最悪のトレード: -89 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +121.65 USD
最大連続損失: -162.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsSC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
