- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
104
Negociações com lucro:
90 (86.53%)
Negociações com perda:
14 (13.46%)
Melhor negociação:
168.20 USD
Pior negociação:
-89.40 USD
Lucro bruto:
731.38 USD (6 387 pips)
Perda bruta:
-423.61 USD (2 412 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (121.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
309.68 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
0.71%
Depósito máximo carregado:
101.90%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
67
Tempo médio de espera:
1 minuto
Fator de recuperação:
1.74
Negociações longas:
41 (39.42%)
Negociações curtas:
63 (60.58%)
Fator de lucro:
1.73
Valor esperado:
2.96 USD
Lucro médio:
8.13 USD
Perda média:
-30.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-162.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-165.30 USD (2)
Crescimento mensal:
164.01%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
176.86 USD (43.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.51% (176.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.11% (76.10 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|308
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +168.20 USD
Pior negociação: -89 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +121.65 USD
Máxima perda consecutiva: -162.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsSC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
