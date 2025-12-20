- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
15 (48.38%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (51.61%)
En iyi işlem:
122.00 USD
En kötü işlem:
-174.90 USD
Brüt kâr:
674.66 USD (205 546 pips)
Brüt zarar:
-397.22 USD (29 814 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (338.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
338.50 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
1.07
Alış işlemleri:
17 (54.84%)
Satış işlemleri:
14 (45.16%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
8.95 USD
Ortalama kâr:
44.98 USD
Ortalama zarar:
-24.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-61.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-193.42 USD (2)
Aylık büyüme:
29.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
235.47 USD
Maksimum:
258.91 USD (25.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|NQ100.R
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-51
|NQ100.R
|328
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|NQ100.R
|165K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
