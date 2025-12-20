- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
15 (48.38%)
Loss Trade:
16 (51.61%)
Best Trade:
122.00 USD
Worst Trade:
-174.90 USD
Profitto lordo:
674.66 USD (205 546 pips)
Perdita lorda:
-397.22 USD (29 814 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (338.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
338.50 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.78%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
1.07
Long Trade:
17 (54.84%)
Short Trade:
14 (45.16%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
8.95 USD
Profitto medio:
44.98 USD
Perdita media:
-24.83 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-61.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-193.42 USD (2)
Crescita mensile:
29.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
235.47 USD
Massimale:
258.91 USD (25.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|NQ100.R
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-51
|NQ100.R
|328
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|NQ100.R
|165K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +122.00 USD
Worst Trade: -175 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +338.50 USD
Massima perdita consecutiva: -61.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Analis XAUUSD
