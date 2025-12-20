- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
16 (47.05%)
Negociações com perda:
18 (52.94%)
Melhor negociação:
122.00 USD
Pior negociação:
-201.00 USD
Lucro bruto:
757.41 USD (246 971 pips)
Perda bruta:
-625.89 USD (34 570 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (338.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
338.50 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
29.56%
Depósito máximo carregado:
5.39%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
0.51
Negociações longas:
19 (55.88%)
Negociações curtas:
15 (44.12%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
3.87 USD
Lucro médio:
47.34 USD
Perda média:
-34.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-61.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-201.00 USD (1)
Crescimento mensal:
31.67%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
235.47 USD
Máximo:
258.91 USD (25.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.30% (258.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.63% (118.55 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|NQ100.R
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-280
|NQ100.R
|411
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|6.4K
|NQ100.R
|206K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +122.00 USD
Pior negociação: -201 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +338.50 USD
Máxima perda consecutiva: -61.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Analis XAUUSD
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
13%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
6
0%
34
47%
30%
1.21
3.87
USD
USD
25%
1:200