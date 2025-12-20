- Прирост
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
16 (47.05%)
Убыточных трейдов:
18 (52.94%)
Лучший трейд:
122.00 USD
Худший трейд:
-201.00 USD
Общая прибыль:
757.41 USD (246 971 pips)
Общий убыток:
-625.89 USD (34 570 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (338.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
338.50 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
26.29%
Макс. загрузка депозита:
5.39%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.51
Длинных трейдов:
19 (55.88%)
Коротких трейдов:
15 (44.12%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
3.87 USD
Средняя прибыль:
47.34 USD
Средний убыток:
-34.77 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-61.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-201.00 USD (1)
Прирост в месяц:
42.41%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
235.47 USD
Максимальная:
258.91 USD (25.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.30% (258.91 USD)
По эквити:
9.63% (118.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|NQ100.R
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-280
|NQ100.R
|411
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|6.4K
|NQ100.R
|206K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +122.00 USD
Худший трейд: -201 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +338.50 USD
Макс. убыток в серии: -61.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Analis XAUUSD
Нет отзывов
