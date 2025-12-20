- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
34
利益トレード:
16 (47.05%)
損失トレード:
18 (52.94%)
ベストトレード:
122.00 USD
最悪のトレード:
-201.00 USD
総利益:
757.41 USD (246 971 pips)
総損失:
-625.89 USD (34 570 pips)
最大連続の勝ち:
4 (338.50 USD)
最大連続利益:
338.50 USD (4)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
29.56%
最大入金額:
5.39%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.51
長いトレード:
19 (55.88%)
短いトレード:
15 (44.12%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
3.87 USD
平均利益:
47.34 USD
平均損失:
-34.77 USD
最大連続の負け:
4 (-61.70 USD)
最大連続損失:
-201.00 USD (1)
月間成長:
31.67%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
235.47 USD
最大の:
258.91 USD (25.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.30% (258.91 USD)
エクイティによる:
9.63% (118.55 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|NQ100.R
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-280
|NQ100.R
|411
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|6.4K
|NQ100.R
|206K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +122.00 USD
最悪のトレード: -201 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +338.50 USD
最大連続損失: -61.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Analis XAUUSD
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
13%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
6
0%
34
47%
30%
1.21
3.87
USD
USD
25%
1:200