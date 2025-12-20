SignaleKategorien
Jaka Saputra

BERKELEY

Jaka Saputra
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 8%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
37
Gewinntrades:
17 (45.94%)
Verlusttrades:
20 (54.05%)
Bester Trade:
122.00 USD
Schlechtester Trade:
-201.00 USD
Bruttoprofit:
758.70 USD (247 110 pips)
Bruttoverlust:
-673.01 USD (51 481 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (338.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
338.50 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
36.62%
Max deposit load:
5.39%
Letzter Trade:
54 Minuten
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
0.33
Long-Positionen:
22 (59.46%)
Short-Positionen:
15 (40.54%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
2.32 USD
Durchschnittlicher Profit:
44.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-33.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-61.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-201.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
26.11%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
235.47 USD
Maximaler:
258.91 USD (25.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.30% (258.91 USD)
Kapital:
9.63% (118.55 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 29
NQ100.R 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -295
NQ100.R 381
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.9K
NQ100.R 191K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +122.00 USD
Schlechtester Trade: -201 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +338.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -61.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Analis XAUUSD
Keine Bewertungen
2025.12.22 04:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 15:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
