- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
34
盈利交易:
16 (47.05%)
亏损交易:
18 (52.94%)
最好交易:
122.00 USD
最差交易:
-201.00 USD
毛利:
757.41 USD (246 971 pips)
毛利亏损:
-625.89 USD (34 570 pips)
最大连续赢利:
4 (338.50 USD)
最大连续盈利:
338.50 USD (4)
夏普比率:
0.09
交易活动:
17.20%
最大入金加载:
5.39%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
18 小时
采收率:
0.51
长期交易:
19 (55.88%)
短期交易:
15 (44.12%)
利润因子:
1.21
预期回报:
3.87 USD
平均利润:
47.34 USD
平均损失:
-34.77 USD
最大连续失误:
4 (-61.70 USD)
最大连续亏损:
-201.00 USD (1)
每月增长:
42.41%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
235.47 USD
最大值:
258.91 USD (25.30%)
相对跌幅:
结余:
25.30% (258.91 USD)
净值:
9.63% (118.55 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|NQ100.R
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-280
|NQ100.R
|411
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|6.4K
|NQ100.R
|206K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +122.00 USD
最差交易: -201 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +338.50 USD
最大连续亏损: -61.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Analis XAUUSD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
13%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
6
0%
34
47%
17%
1.21
3.87
USD
USD
25%
1:200