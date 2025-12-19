- Büyüme
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
5 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (28.57%)
En iyi işlem:
7.60 USD
En kötü işlem:
-2.72 USD
Brüt kâr:
30.38 USD (3 035 pips)
Brüt zarar:
-5.17 USD (517 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (12.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.68 USD (2)
Sharpe oranı:
0.89
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
8.30%
En son işlem:
44 dakika önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
9.27
Alış işlemleri:
7 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
5.88
Beklenen getiri:
3.60 USD
Ortalama kâr:
6.08 USD
Ortalama zarar:
-2.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.72 USD (1)
Aylık büyüme:
5.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.72 USD (0.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.54% (2.72 USD)
Varlığa göre:
0.06% (0.32 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.60 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +12.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US03-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
