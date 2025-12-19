- Incremento
Total de Trades:
26
Transacciones Rentables:
19 (73.07%)
Transacciones Irrentables:
7 (26.92%)
Mejor transacción:
15.21 USD
Peor transacción:
-8.04 USD
Beneficio Bruto:
128.66 USD (12 984 pips)
Pérdidas Brutas:
-27.67 USD (2 764 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (47.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
47.32 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.69
Actividad comercial:
7.02%
Carga máxima del depósito:
26.15%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
12.56
Transacciones Largas:
26 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
4.65
Beneficio Esperado:
3.88 USD
Beneficio medio:
6.77 USD
Pérdidas medias:
-3.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-8.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.04 USD (1)
Crecimiento al mes:
20.20%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
8.04 USD (1.43%)
Reducción relativa:
De balance:
1.39% (7.45 USD)
De fondos:
5.65% (30.51 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +15.21 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +47.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.04 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US03-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Ava-Real 3
|3.27 × 15
precise signs in xauusd
